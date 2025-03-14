Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi)

2025 Tıp Bayramı ile ilgili tarih araştırmaları doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından sürüyor. Sadece Türkiye'de kutlanmasından ötürü ulusal bir nitelik taşıyan Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Tıp Bayramı aslında sadece 14 Mart'ta değil, 14 Mart'ı kapsayan tüm hafta boyunca kutlanan bir bayramdır.