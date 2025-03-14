Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi)
Tıp Bayramı haftası Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Tıp Bayramı, tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. İlk kez 1919 yılındaki İstanbul işgali sırasında Tıp öğrencileri tarafından başlatılan protesto ile bu özel gün başlamıştır. Peki, 2025 Tıp Bayramı ne zaman, bugün mü? Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı?
2025 Tıp Bayramı ile ilgili tarih araştırmaları doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından sürüyor. Sadece Türkiye'de kutlanmasından ötürü ulusal bir nitelik taşıyan Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Tıp Bayramı aslında sadece 14 Mart'ta değil, 14 Mart'ı kapsayan tüm hafta boyunca kutlanan bir bayramdır.