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Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi)

Tıp Bayramı haftası Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Tıp Bayramı, tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. İlk kez 1919 yılındaki İstanbul işgali sırasında Tıp öğrencileri tarafından başlatılan protesto ile bu özel gün başlamıştır. Peki, 2025 Tıp Bayramı ne zaman, bugün mü? Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi) - 1

2025 Tıp Bayramı ile ilgili tarih araştırmaları doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından sürüyor. Sadece Türkiye'de kutlanmasından ötürü ulusal bir nitelik taşıyan Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Tıp Bayramı aslında sadece 14 Mart'ta değil, 14 Mart'ı kapsayan tüm hafta boyunca kutlanan bir bayramdır.

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Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi) - 2

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmud döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhane, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur.

Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Bu gün, "Tıbbiyeliler Günü", "Tıbbiyeliler Bayramı", "Türkiye'de Tıp Eğitimi Günü" ya da "Tıp Öğretimi Günü" gibi değişik adlalarla da anılmaktadır.

Tıp Bayramı bugün mü, ne zaman? 14 Mart ne günü? (2025 Tıp Bayramı tarihi) - 3

TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Tıbbiyeli Hikmet'in önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Eyleme katıldıkları için tutuklşanan Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları kendilerini "Biz okulun kuruluş yıl dönümünü; 14 Mart'ı kutluyorduk" diyerek savundular.

Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

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