Tıp Bayramı ne zaman, ilk ne zaman kutlandı? (2025 Tıp Bayramı tarihi)

2025 Tıp Bayramı'nın ne zaman kutlanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Sadece Türkiye'de kutlanmasından ötürü ulusal bir nitelik taşıyan Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Tıp Bayramı aslında sadece 14 Mart'ta değil, 14 Mart'ı kapsayan tüm hafta boyunca kutlanan bir bayramdır.