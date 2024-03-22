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TİP Belediye Başkan Adayları 2024 - TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

TİP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il TİP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için TİP belediye başkan adayları listesi...

TİP Belediye Başkan Adayları 2024 - TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL TİP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Hatay: Gökhan Zan
  • Denizli: Yağmur Yalçın
  • Gaziantep: Ömer Atalay
  • Kayseri: Sami Kirik
  • Kocaeli: Mahmut Hakan Koçak
  • Konya: Bilal Ortakalaycı
  • Malatya: Burcu Aslan
  • Ordu: Semih Yıldız
  • Sakarya: Dilek Kaçar
  • Trabzon: Süleyman Hacıbektaşoğlu

TÜRKİYE HABERLERİ

TİP Belediye Başkan Adayları 2024 - TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

TİP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Kocaeli Gebze: Erkan Baş
  • Tunceli Hozat: Attila Bulut
  • Hatay Defne: Mehmet Güzelyurt
  • Hatay Samandağ: Emrah Karaçay
  • Adıyaman Merkez: Hasan Karakaya
  • Adana Seyhan: Ahmet Faruk Ulaş
  • Adana Yüreğir: Cihan Aydar
  • Adıyaman Merkez: Erkan Boztemir
  • Aksaray Merkez: Levent Atasoy
  • Ankara Altındağ: Neslihan Şahin Dalkaya
  • Ankara Çankaya: İrfan Değirmenci
  • Ankara Gölbaşı: Aysel Duman
  • Ankara Mamak: Mahi Öznur Bilen
  • Ankara Sincan: Emin Şakar
  • Antalya Aksu: Oğuzhan Demir
  • Antalya Alanya: Hülya Arga
  • Antalya Gazipaşa: Ümran Çolakoğlu Uygun
  • Antalya Kaş: Halil Geçeli
  • Antalya Kepez: Zilan İdil Kankotan
  • Antalya Konyaaltı: Yunus Başaran
  • Antalya Korkuteli: Semra Yılmaz
  • Antalya Kumluca: Ali Altınkan
  • Antalya Muratpaşa: Ayfer Güneşhan
  • Antalya Serik: Ayşen Bozkurt
  • Ardahan Damal: Birdal Erendemir
  • Artvin Arhavi: Fatih Onur Demir
  • Aydın Didim: Umut Kaşan
  • Aydın Kuşadası: Olcay Aras
  • Aydın Nazilli: Akın İbil
  • Aydın Söke: Muzaffer Çiftçi
  • Balıkesir Altıeylül: Yasin Özer
  • Balıkesir Ayvalık: Levent Sökmen
  • Balıkesir Burhaniye: Filiz Sonsuz
  • Balıkesir Edremit: Afşin Evren
  • Balıkesir Gömeç: Ebru Gürgöz
  • Balıkesir Karesi: Melis Demir
  • Bilecik Merkez: Burçin Acar
  • Bolu Merkez: Aslı Nur Yılmaz
  • Bolu Kıbrıscık: Menekşe Gökşen Özdemir
  • Bursa Nilüfer: Özcan Sönmez
  • Çanakkale Ayvacık: Handan Demiralp
  • Çanakkale Bozcaada: Aykut Turgal
  • Çanakkale Merkez: Ülkü Şimşek Tutak
  • Denizli Bekilli: Zeki Yıkıcı
  • Denizli Pamukkale: İbrahim Dinç
  • Düzce Merkez: Ali Emre İpek
  • Erzincan Merkez: Sakine Doğan
  • Erzincan Merkez: Lütfi Doğan
  • Erzincan Üzümlü: Sinan Polat
  • Gaziantep Şahinbey: Harun Yıldırım
  • Gaziantep Şehitkamil: Turgut Çelik
  • Hatay Antakya: Ecevit Alkan
  • Hatay Arsuz: Eşref Karayün
  • Hatay Hassa: Arda Sarıgün
  • Hatay İskenderun: Ali Avcı
  • Hatay Kırıkhan: Seda Elhan
  • İstanbul Adalar: Gizem Gülen
  • İstanbul Arnavutköy: Adem Yılmaz
  • İstanbul Bağcılar: Baykal Işık
  • İstanbul Bahçelievler: Mustafa Müfit Tekeli
  • İstanbul Bakırköy: Bilge Seçkin Çetinkaya
  • İstanbul Başakşehir: Ömer Bulut
  • İstanbul Beşiktaş: Aleyna Arzum Yalçın
  • İstanbul Beykoz: Yavuz Yılmaz
  • İstanbul Büyükçekmece: Esra Özen
  • İstanbul Çekmeköy: Gamze Özlem İlhan Gülcan
  • İstanbul Esenler: Erkan Bilge
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Abuzer Turgut
  • İstanbul Güngören: Gönül Işık
  • İstanbul Kadıköy: Doğan Ergün
  • İstanbul Kağıthane: Özlem Varlı Yılmaz
  • İstanbul Sarıyer: Dilek Kırcaoğlu
  • İstanbul Silivri: Çiğdem Deniz
  • İstanbul Sultanbeyli: Özcan Keskin
  • İstanbul Sultangazi: İsa Daşdemir
  • İstanbul Şişli: Mehmet Tolga Bektaş
  • İstanbul Zeytinburnu: Orhan Kamo
  • İzmir Balçova: Eray Sevindirici
  • İzmir Bornova: Baran Köseoğlu
  • İzmir Buca: Özlem Avcı
  • İzmir Çiğli: Orhan Akıncı
  • İzmir Foça: Oylun Ercan
  • İzmir Gaziemir: Selda Salman
  • İzmir Güzelbahçe: Fikret Sapmaz
  • İzmir Karabağlar: Bayram Babatutmaz
  • İzmir Karaburun: Mustafa Tosunlar
  • İzmir Karşıyaka: Alp İçen
  • İzmir Kemalpaşa: Süleyman Şencan
  • İzmir Kınık: Sefa Köken
  • İzmir Konak: Gülhan Atış
  • İzmir Menderes: Zeki Günaydın
  • İzmir Narlıdere: Gizem Ayrancı Demirhan
  • İzmir Ödemiş: Firdes Mursallı
  • İzmir Seferihisar: Dilber Sevay Aker
  • İzmir Selçuk: Uğur Fırat
  • İzmir Tire: Memet Ali Öztürk
  • İzmir Torbalı: Eyyüp Çiçek
  • İzmir Urla: Aytekin Aktaş
  • Kahramanmaraş Elbistan: Erol Kal
  • Kayseri Kocasinan: Eren Gürpınar
  • Kayseri Melikgazi: Mübeyra İlhan
  • Kayseri Talas: Serdar Altuner
  • Kırklareli Babaeski: Ali Balaban
  • Kırklareli Merkez: Ozan Aşkın
  • Kırşehir Boztepe: Fundagül Demirkol
  • Kocaeli Çayırova: Orhan Mordoğan
  • Kocaeli Gölcük: Beray Topçu
  • Kocaeli İzmit: Çiğdem Kandemir
  • Konya Karatay: Metin Örs
  • Konya Meram: Züleyha Türksever
  • Konya Selçuklu: Aden Babir
  • Kütahya Tavşanlı: Murat Doğan
  • Malatya Battalgazi: Murat Kara
  • Malatya Yeşilyurt: Oktay Özdemir
  • Manisa Şehzadeler: Deniz Kondil
  • Mersin Bozyazı: Oğuzhan Usta
  • Mersin Yenişehir: Gençer Baykul
  • Muğla Bodrum: Özgül Tuzcu
  • Muğla Datça: Büşra Alemdar Deveci
  • Muğla Kavaklıdere: Gülcan Güzel
  • Muğla Marmaris: Tanla Söylemez
  • Muğla Menteşe: Nazmiye Kulaç
  • Muğla Milas: Bade Dudu Takım
  • Muğla Ortaca: Nezaket Ünal
  • Muğla Seydikemer: Solmaz Tokay
  • Sakarya Adapazarı: Elif Parla Kurtay
  • Sakarya Serdivan: Elif Ayşe Öncel
  • Samsun Atakum: Ayşegül Civil
  • Sivas Gemerek: Erhan Pınarbaşı
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Fadıl Güçlü
  • Tekirdağ Çerkezköy: Erkan Özgür Mutlucan
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Cankoray Söylemez
  • Tokat Almus: Heval Deniz Boğa
  • Tokat Almus: Dursun Karacan
  • Tokat Almus: Servet Durmuş
  • Tokat Almus: Edip Koşar
  • Tokat Artova: Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel
  • Tokat Başçiftlik: Hüseyin Özdemir
  • Tokat Erbaa: Tünay Yakar
  • Tokat Niksar: Aziz Gör
  • Tokat Pazar: Ali Cem Tan
  • Tokat Sulusaray: Çağlar Suat Tursun
  • Tokat Yeşilyurt: Semra Yavuz
  • Yalova Çiftlikköy: Cem Tankut
  • Yalova Merkez: Hasan Kazbek
  • Zonguldak Ereğli: Cihangir Amca
TİP Belediye Başkan Adayları 2024 - TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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