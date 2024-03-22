TİP Belediye Başkan Adayları 2024 - TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
TİP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il TİP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için TİP belediye başkan adayları listesi...
İL İL TİP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Hatay: Gökhan Zan
- Denizli: Yağmur Yalçın
- Gaziantep: Ömer Atalay
- Kayseri: Sami Kirik
- Kocaeli: Mahmut Hakan Koçak
- Konya: Bilal Ortakalaycı
- Malatya: Burcu Aslan
- Ordu: Semih Yıldız
- Sakarya: Dilek Kaçar
- Trabzon: Süleyman Hacıbektaşoğlu