Tıp fakültesinde kadavra krizi: Türkiye’de bulunamıyor, ithal edecekler
Türkiye’de beden bağışı sayısı az. Bu durum nedeniyle, tıp fakültesi öğrencileri en önemli eğitim materyalleri kadavra üzerinde el becerisi kazanamıyor. Uzmanlar, hekim adaylarının ilk hastasının kadavra olması gerektiğini belirtiyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Servet Çelik, kadavra bulunmadığında ithal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Tıp fakültelerinin en önemli derslerinden anatominin ana eğitim materyali olan kadavranın temin sorunu nedeniyle eğitimin kalitesi düşüyor.