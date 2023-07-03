Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü
Azerbaycan’da tıp okuyan, Türkiye’de de Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı sırada geçici olarak otobüs şoförlüğü yapan Denizhan Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Tokat’ta Murat Kaan E., aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Murat Kaan E. aralarında husumet bulunan, bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.