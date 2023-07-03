Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü

Azerbaycan’da tıp okuyan, Türkiye’de de Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı sırada geçici olarak otobüs şoförlüğü yapan Denizhan Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü - 1

Tokat’ta Murat Kaan E., aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Murat Kaan E. aralarında husumet bulunan, bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü - 2

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Murat Kaan E.’nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi Selim E. (45)  ile oğulları H. E. (17) ve A. E.'nin (16) de yanında olduğunu tespit etti.

Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü - 3

Olayın ayrıntılarını ortaya çıkaran polis, Selim E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti.

Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü - 4

Murat Kaan E.’nin Şahin'i, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra oğlu H. E.'nin de bıçakla sırtından yaraladığı anlar otogarın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü - 5

ÖLDÜRÜLEN DENİZHAN ŞAHİN TIP MEZUNUYMUŞ

Öldürülen Denizhan Şahin'in Azerbaycan'da bir fakültede tıp okuduğu, Türkiye'de de Tıp Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı ve geçici olarak otobüs şoförlüğü yaptığı belirtildi.

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