Tıp mezunu otobüs şoförü pompalı tüfekle öldürüldü

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Murat Kaan E.’nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi Selim E. (45) ile oğulları H. E. (17) ve A. E.'nin (16) de yanında olduğunu tespit etti.