Tıp öğrencileri keşfetti: 3 penisi vardı fakat ölene kadar kendisi de bundan habersizdi

İlginç olan şu ki; Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, daha önce sadece bir kez rastlanmış olan bu 'dikkat çekici anatomik varyasyonu' fark ettiklerinde kişi ölmüştü ve muhtemelen yaşamı boyunca bundan habersiz yaşamıştı.

Difallia, yani 'ikili penis sendromu' oldukça nadir görülen ve her beş ila altı milyon erkekten sadece birini etkilediği düşünülen bir bozukluk olarak biliniyordu, fakat 'üçlü penis' anlamına gelen triphallia neredeyse hiç duyulmamıştı.