Tıp öğrencileri keşfetti: 3 penisi vardı fakat ölene kadar kendisi de bundan habersizdi
78 yaşındaki bir adamın 3 penise sahip olduğu ortaya çıktı. Daha önce bir kez böyle bir vaka yaşandı ve tıp tarihinde başka benzeri yok. Journal of Medical Case Reports adlı dergide yayınlanan makaleye göre, 3 penise sahip adamın kendisi de bu durumu bilmiyordu, yani 3 penise sahip olduğunu bilmeden öldü. Son derece nadir görülen bir doğum kusuru bu duruma 'üçlü penis' anlamına gelen 'triphallia' teşhisi konuldu.
Geçen hafta Journal of Medical Case Reports adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir vakada, 78 yaşındaki bir adama, son derece nadir görülen bir doğum kusuru olan ve 'üçlü penis' anlamına gelen 'triphallia' teşhisi konduğu açıklandı.