Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece

Türkiye’nin doğusunda kış koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da dün etkili olan tipi, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de gece en düşük sıcaklık, eksi 23,2 dereceyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ölçüldü.

Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece - 1

Erzurum, Ardahan ile Kars’ta kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Erzurum’da dün yoğun karla ara ara etkili olan tipi yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 2,4 kilogram yağış düştü.

Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü kentte, belediye ekiplerinin cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları da oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yurt genelinde dün gece en düşük sıcaklık, eksi 23,2 dereceyle Refahiye ilçesinde ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece - 2

KARS’TA SOĞUK HAVA

Kars’ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

İl genelinde üç gündür etkili olan yağışla kent merkezini beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Beyaza bürünen şehirde güzel görüntüler oluştu.
Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece - 3

ARDAHAN BUZ KESTİ

Ardahan’da iki gündür etkili olan kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13,7 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer kar ve tipi etkisini gösteriyor.
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