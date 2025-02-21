Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece

ARDAHAN BUZ KESTİ

Ardahan’da iki gündür etkili olan kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13,7 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer kar ve tipi etkisini gösteriyor.