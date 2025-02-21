Tipi durdu, hava buz kesti: Türkiye’nin en soğuk ilçesinde hava -23,2 derece
Türkiye’nin doğusunda kış koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da dün etkili olan tipi, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de gece en düşük sıcaklık, eksi 23,2 dereceyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ölçüldü.
Erzurum, Ardahan ile Kars’ta kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.
Erzurum’da dün yoğun karla ara ara etkili olan tipi yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 2,4 kilogram yağış düştü.
Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü kentte, belediye ekiplerinin cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları da oluştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yurt genelinde dün gece en düşük sıcaklık, eksi 23,2 dereceyle Refahiye ilçesinde ölçüldü.