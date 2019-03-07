Tipide mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köylerine gitmeye çalışırken tipiye yakalanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 kişi, yedi saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
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1Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
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2İlçede kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler de köylerine gitmek üzere yola çıktı.
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3Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 kişi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Toklular ile Taşlıçay köyü arasındaki yolda mahsur kaldı.
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4Haber verilmesi üzerine Karlıova Belediyesi 3 kepçe ve bir greyder ile mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
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5Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu yolda mahsur kalan 50 kişi kurtarılarak, ilçe merkezine getirildi.