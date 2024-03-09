TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpan TIR’daki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 1

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Samsun kara yolu Çetsan rampasında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 2

İstanbul'dan Merzifon yönünde giden avize ve süs eşyası yüklü N.T yönetimindeki TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki metal bariyere çarptı.

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 3

Kazada, TIR şoförü N.T. ile ön camdan yola fırlayan yanındaki A.K. yaralandı. Dorsedeki eşyalar da yola saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, TIR vinçle kaldırılana kadar İstanbul-Samsun kara yolunun her iki yönünü kapattı. 

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 5

Sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Trafik polisinin yönlendirmesini fark edemeyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, polis otosuna çarptı. Kazada hasar meydana geldi.

TIR bariyere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - 6

TIR'ın kaldırılması ve süs eşyalarının temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER