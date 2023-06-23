TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular

Tamir için getirilen 16 AUG 404, iş yeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan ve bir anda hareket ederek hızlanan TIR'ı tamir etmeye çalışan 2 kişi son anda kurtuldu, sürücü kabinine atlamaya çalışan kişi ise başarılı olamadı.