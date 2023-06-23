TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalışır halde tamir edilen TIR, bir anda hareket etti. O anlarda TIR’ın ön tarafında bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. TIR, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Panik anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sanayi sitesine tamir için getirilip çalışır vaziyetteyken park edilen TIR, bir anda hareket etti. 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu TIR, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu.