TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalışır halde tamir edilen TIR, bir anda hareket etti. O anlarda TIR’ın ön tarafında bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. TIR, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Panik anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sanayi sitesine tamir için getirilip çalışır vaziyetteyken park edilen TIR, bir anda hareket etti. 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu TIR, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular - 2

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular - 3

Tamir için getirilen 16 AUG 404, iş yeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan ve bir anda hareket ederek hızlanan TIR'ı tamir etmeye çalışan 2 kişi son anda kurtuldu, sürücü kabinine atlamaya çalışan kişi ise başarılı olamadı.

TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular - 4

Hızlanan TIR, park halindeki 16 FJ 667 ve 16 KFG 12 plakalı otomobillere çarparak durdu.

TIR bir anda hareket etti, altında kalmaktan son anda kurtuldular - 5

TIR ve 2 otomobilde hasar oluştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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