TIR kazasını deprem sandılar

Amasya'da boya yüklü bir Tır kontrolden çıkarak 5 metreden düştü. Çevrede yaşayan vatandaşlar kaza sırasında çıkan sesi deprem sandı.

Haberler - İHA 20.09.2022 - 11:15

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’da kontrolden çıkan boya malzemesi yüklü TIR yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kayseri yönüne giden boya malzemesi yüklü TIR, Amasya’nın Kapıkaya köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu.

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Dorse kısmındaki boya malzemeleri etrafa dağılarak kullanılamaz hale geldi. TIR sürücüsü Arif Uygur, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

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Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Aynur Atmaca, “Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış” diye konuştu.

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