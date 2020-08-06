TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'ndaki köprüden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi. Köprüde asılı kalan TIR’ın, alttan geçen TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.
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DHA 06.08.2020 - 12:43
Kaza saat 11.00 sıralarında Şekerpınar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik yönetimindeki TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi.
TIR KÖPRÜDE ASILI KALDI
Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken TIR, köprüde asılı kaldı.
TIR’ın, altta bulunan TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 Karayolu’na yönlendirildi.
TEK ŞERİTTEN ULAŞIM
Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR’ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağrıldı.
Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Vinçle, TIR’ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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