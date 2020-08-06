TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'ndaki köprüden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi. Köprüde asılı kalan TIR’ın, alttan geçen TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

DHA 06.08.2020 - 12:43

TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 1
Kaza saat 11.00 sıralarında Şekerpınar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik yönetimindeki TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 2

TIR KÖPRÜDE ASILI KALDI

Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken TIR, köprüde asılı kaldı.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 3
TIR’ın, altta bulunan TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 4
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 Karayolu’na yönlendirildi.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 5

TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR’ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağrıldı.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 6
Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Vinçle, TIR’ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 7
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 8
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 9
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 10
TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı - 11

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