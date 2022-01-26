TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü

Ankara-Niğde Otoyolu'nda TIR, minibüse arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin de durumunun kritik olduğu bildirildi.

Haberler - DHA 26.01.2022 - 15:18

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - 1

- Otoyolu'nda TIR'ın arkadan çarptığı minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - 2

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki TIR, aynı yöne giden minibüse arkadan çarptı.

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - 3

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - 4

DURUMLARI KRİTİK

Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya, gözaltına alındı.

TIR, minibüse arkadan çarptı: 2'si çocuk, 3 ölü - 5

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