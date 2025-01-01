TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir TIR şoförü aracındaki mazotu gasbetmeye çalışan 3 kişi tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. Yaralı halde aracıyla yaklaşık 30 kilometre giden sürücü bir dinlenme tesisine girerek yardım istedi.
Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında meydana gelen olayda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR’ın yanına gelip, sürücü E.I.’dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi.