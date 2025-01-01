TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir TIR şoförü aracındaki mazotu gasbetmeye çalışan 3 kişi tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. Yaralı halde aracıyla yaklaşık 30 kilometre giden sürücü bir dinlenme tesisine girerek yardım istedi.

TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı - 1

Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında meydana gelen olayda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR’ın yanına gelip, sürücü E.I.’dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi.

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TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı - 2

Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., TIR’a binip olay yerinden kaçtı.

TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı - 3

TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., yol üzerinde bulunan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı - 4

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.I., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.I.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR şoförüne gaspçı şoku: Dövülüp boynundan bıçaklandı - 5

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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