TIR sürücülerinin Schengen çilesi: Vize başvuruları durduruldu mu?

Uluslararası hukuk uzmanı avukat Seda Yılmaz da Schengen vizesi sorunundan en çok lojistik sektörünün etkilendiğini belirtti.

Şoförlerin vize başvurularının reddedilmesi veya kısa süreli vize verilmesinin firmaları zarara uğrattığını vurgulayan Yılmaz, bazı konsoloslukların vize başvurularını durdurduğunu ancak temmuz ayında tekrar açacağını ifade etti.

Şoförlerin yeniden başvuru yapmak için uzun süre beklediğini söyleyen Yılmaz, firmaların sözleşmelerine vize sorunlarıyla ilgili maddeler eklemelerini önerdi.