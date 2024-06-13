TIR sürücülerinin Schengen çilesi: Vize başvuruları durduruldu mu?
Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. Bazı konsoloslukların vize başvurularını durdurduğunu ancak temmuz ayında tekrar açacağı iddia edildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yapan bir grup TIR şoförü, Schengen vizesi alımında sorun yaşadıklarını belirtti.
Şoförlerden Ufuk Kaya, vizesi biten ya da başvurusu reddedilen sürücülerin işsiz kaldığını iddia ederek, "Ben de son vize sürecinde 1,5 ay evdeydim. Vizemiz yok çalışamıyoruz. İthalat, ihracata alışmışız, yurt dışına gidip gelmeye. Bu her şeyi etkiliyor. Kapıdaki sıraları etkiliyor." dedi.