TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor”

TIR sürücülerinin Schengen vizesi sorunu Birleşmiş Milletler’e taşındı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Cenevre’deki toplantısında, TIR şoförlerinin Schengen bölgesine girişlerde yaşadığı sorun ele alındı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) pasaportunda 5 vizesi bulunan bir şoförün, altıncı vize başvurusunda herhangi bir ihlali olmamasına rağmen ret yanıtı alabildiğini bildirdi. Dernek, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 1

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Birleşmiş Milletler’de (BM) TIR sürücülerinin yaşadığı Schengen vizesi sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı.

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TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 2

UND’den yapılan açıklamaya göre, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Avrupa Ekonomik Komisyonu kapsamında oluşturduğu Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu Cenevre’de toplanarak, sınır geçişleri ve gümrük konularına ilave olarak tır sürücülerinin Schengen bölgesinde yaşadığı vize sorunlarını görüştü.

Toplantıya UND ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) yetkilileri de katıldı. UND'yi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin temsil etti.

Çirkin, burada yaptığı konuşmada, vize sorununun tır sistemini ve uluslararası tedarik zincirini tehdit eder hale geldiğini belirterek, BM'ye ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu.
TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 3

“SÜRÜCÜLERİN GEÇERLİ VİZESİ OLMASI ÖNEMLİ”

Vize sorununun Avrupa’dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya’ya yapılan taşımaları etkilediğine işaret eden Çirkin, “Avrupa’dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya’ya yapılan taşımaların neredeyse tamamı Schengen vizesine ihtiyacı olan sürücüler tarafından yapılıyor. Avrupa’nın bu pazarlara ulaşmasında sürücülerin geçerli vizesi olması önemli. TIR, yük ve sürücü ayrılamaz bir bütündür.” ifadesini kullandı.

TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 4

“5 VİZESİ VAR, ALTINCI BAŞVURUDA REDDEDİLİYOR”

Kadir Çirkin, sürücülerin vize randevusu dahi alamadıklarını, randevu için 2 ay beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, randevu alındığı zaman da sorunun çözülmediğine dikkati çekti.

TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 5

Son günlerde yüksek oranda vize reddiyle karşılaştıklarını vurgulayan Çirkin, şunları kaydetti:

“Geçmişe dönük bir sürücünün 5 vizesi olsa ve herhangi bir ihlali olmasa dahi altıncı başvurusunda vizesi reddedilebilmektedir. Zor bir şekilde vize alan sürücülere tek seferlik vize verilmektedir. Bu durum sürücülerin işlerini bırakmasına yol açmaktadır. Pandemi döneminde, tedarik zincirinin en önemli kısmı sürücülerdi. Sürücü açığı giderek artıyor. Schengen kurallarında da belirtildiği üzere herhangi bir ihlal yapmadığı sürece sürücülere vize tahsisi kolaylaştırılmalı ve aşamalı olarak uzun süreli vize verilmeli.”
TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor” - 6
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