TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor”
TIR sürücülerinin Schengen vizesi sorunu Birleşmiş Milletler’e taşındı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Cenevre’deki toplantısında, TIR şoförlerinin Schengen bölgesine girişlerde yaşadığı sorun ele alındı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) pasaportunda 5 vizesi bulunan bir şoförün, altıncı vize başvurusunda herhangi bir ihlali olmamasına rağmen ret yanıtı alabildiğini bildirdi. Dernek, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Birleşmiş Milletler’de (BM) TIR sürücülerinin yaşadığı Schengen vizesi sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı.
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