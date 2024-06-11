TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM’ye taşındı: “5 vizesi var, altıncıda ret yanıtı alıyor”

Son günlerde yüksek oranda vize reddiyle karşılaştıklarını vurgulayan Çirkin, şunları kaydetti:

“Geçmişe dönük bir sürücünün 5 vizesi olsa ve herhangi bir ihlali olmasa dahi altıncı başvurusunda vizesi reddedilebilmektedir. Zor bir şekilde vize alan sürücülere tek seferlik vize verilmektedir. Bu durum sürücülerin işlerini bırakmasına yol açmaktadır. Pandemi döneminde, tedarik zincirinin en önemli kısmı sürücülerdi. Sürücü açığı giderek artıyor. Schengen kurallarında da belirtildiği üzere herhangi bir ihlal yapmadığı sürece sürücülere vize tahsisi kolaylaştırılmalı ve aşamalı olarak uzun süreli vize verilmeli.”