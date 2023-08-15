TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı

Kazada yaralanan araç sürücüleri ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi ile araçlardan birinde kimyasal madde yüklü olması nedeniyle AFAD ekipleri yönlendirildi.