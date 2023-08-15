TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı

Bilecik’te saman yüklü TIR ile kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 1

Bilecik’te TIR ile kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Bilecik’teki İstasyon Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bilecik'ten Osmaneli yönüne gitmekte olan Yavuz Selim P. yönetimindeki 42 AHZ 849 saman yüklü TIR, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 43 FN 900 plakalı kimyasal madde yüklü tankerle İstasyon Kavşağı'na gelmeden kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 2

Kazada yaralanan araç sürücüleri ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi ile araçlardan birinde kimyasal madde yüklü olması nedeniyle AFAD ekipleri yönlendirildi.

TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 3

Ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, kapanan trafik nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 4

Trafik ekipleri karayolu Bilecik kent merkezine verirken, kaza olan alanda yol çalışmasının olması nedeniyle trafiğin tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 5
TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı - 6
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