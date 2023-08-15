TIR ve kimyasal yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı
Bilecik’te saman yüklü TIR ile kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bilecik’te TIR ile kimyasal madde yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı.
Kaza, Bilecik’teki İstasyon Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bilecik'ten Osmaneli yönüne gitmekte olan Yavuz Selim P. yönetimindeki 42 AHZ 849 saman yüklü TIR, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 43 FN 900 plakalı kimyasal madde yüklü tankerle İstasyon Kavşağı'na gelmeden kafa kafaya çarpıştı.