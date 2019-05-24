TIR'a çarpan lüks cip paramparça oldu: 1 ölü
DHA
TEM Bolu mevkiinde bir cip TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipin sürücü ağır yaralanırken ve yolcu koltuğundaki kişi hayatını kaybetti.
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1Bolu'da, dün akşam saatlerinde cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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2Kaza, dün saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi.
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3İstanbul yönüne giden Ahmet Süleymanoğlu yönetimindeki cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
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4Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.
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Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücüde de ağır yaralandı.
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