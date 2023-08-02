TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği TIR’da, 10 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı - 1

Konya’nın Selçuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, sevkiyatın yapılacağı TIR'ı takibe aldı.

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TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı - 2

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun sağına park edilen TIR'ın yanına hafif ticari araçla S.A. ile eşi M.A. geldi. Uyuşturucuları teslim almak için S.A. araçtan indi. Bu sırada polis, operasyon için düğmeye bastı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler suçüstü yakalandı.

TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı - 3

TIR dorsesinde yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 10 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ile 3 kilo kokain ele geçirildi.

TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı - 4

S.A., eşi M.A. ile TIR'daki M.İ. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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