TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği TIR’da, 10 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, sevkiyatın yapılacağı TIR'ı takibe aldı.