TIR’daki gizli bölmeden 10 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun sağına park edilen TIR'ın yanına hafif ticari araçla S.A. ile eşi M.A. geldi. Uyuşturucuları teslim almak için S.A. araçtan indi. Bu sırada polis, operasyon için düğmeye bastı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler suçüstü yakalandı.