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TIR’daki iş makinesi üst geçide çarptı

Anadolu Ajansı

Adana'da TIR’ın dorsesinde taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

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    Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ş.D'nin kullandığı TIR’ın dorsesindeki iş makinesi, Kozan yolunda aracın altından geçtiği üst geçide takıldı.

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    Çarpmanın etkisiyle metal üst geçidin bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, önlem alarak güzergahı ulaşıma kapattı.

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    Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla üst geçidin çöken kısmı kaldırıldı.

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    Bu arada, yolun ulaşıma açılmasını bekleyen yeni evli bir çift, araçlarından inerek gelin arabasından çalınan müzik eşliğinde oynadı.

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