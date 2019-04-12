TIR’daki iş makinesi üst geçide çarptı
Anadolu Ajansı
Adana'da TIR’ın dorsesinde taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ş.D'nin kullandığı TIR’ın dorsesindeki iş makinesi, Kozan yolunda aracın altından geçtiği üst geçide takıldı.
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Çarpmanın etkisiyle metal üst geçidin bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, önlem alarak güzergahı ulaşıma kapattı.
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Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla üst geçidin çöken kısmı kaldırıldı.
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Bu arada, yolun ulaşıma açılmasını bekleyen yeni evli bir çift, araçlarından inerek gelin arabasından çalınan müzik eşliğinde oynadı.
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