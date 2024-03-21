Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları
Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye Başkanı kimdir? Tire Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Tire Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Tire Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Tire yerel seçim sonuçları..
TİRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Tire Belediyesini 25.486 alınan oy ve %46.06 oy oranı ile İyi Parti adayı Salih Atakan Duran kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- İyi Parti%46.06
- AK Parti%43.04
- DSP%8.25
- DP%0.96
- Saadet Partisi%0.61
- BBP%0.42
- Diğer%0.65