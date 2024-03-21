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Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları

Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye Başkanı kimdir? Tire Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Tire Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Tire Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Tire yerel seçim sonuçları..

Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları - 1

TİRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Tire Belediyesini 25.486 alınan oy ve %46.06 oy oranı ile İyi Parti adayı Salih Atakan Duran kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • İyi Parti%46.06
  • AK Parti%43.04
  • DSP%8.25
  • DP%0.96
  • Saadet Partisi%0.61
  • BBP%0.42
  • Diğer%0.65

TÜRKİYE HABERLERİ

Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları - 2

TİRE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tire Belediyesi Başkanı Salih Atakan Duran Kimdir?

1977 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini; Tire’de Atatürk İlkokulu ve Merkez Menderes Ortaokulu’nda tamamladı. 1994 yılında İzmir Atatürk Lisesi’den Mezun oldu. 1999 yılında Ege Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünü bitirdi.

Askerlik vazifesini Yedek subay olarak Ankara Polatlı ve İzmir Menemen’de tamamladı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde şirket ortağı ve yöneticilik görevlerini üstendi.

Ocak 2015’de gerçekleştirilen MHP İlçe kongresini kazanarak, MHP Tire İlçe Başkanı seçildi.

11 Şubat 2018 Yılında İYİ Parti Tire İlçe Kurucu Başkanı oldu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Millet Vekili adayı oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı’nın İYİ Parti Tire Belediye Başkan adayı oldu. 234 sandıkta 65 bin 977 seçmenden 57 bin 942’sinin oy kullandığı Tire’de 31 Mart’taki Mahalli İdareler Seçimleri’nde, 55 bin 331’i geçerli oyun 25 bin 486 oy alarak belediye başkanlığına seçildi.

05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Salih Atakan DURAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları - 3

TİRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAYATİ OKUROĞLU
  • ARİF DEMİRKAN
  • SALİH ATAKAN DURAN
  • MEHMET DAL
  • UĞUR KAYA
  • HASAN HARMANKAYA
  • SEDAT TURAN
  • NEJLA SAL
  • TURHAN GÜRAKSIN
  • BAYRAM UZUNAY
  • RAMAZAN ÖZTÜRK
  • MEMET ALİ ÖZTÜRK
  • FATMA YILDIRIM
  • HALİL YALÇINKAYA
  • HASAN CAN
Tire Belediyesi hangi partide? Tire Belediye başkanı kimdir? Tire Belediye başkan adayları - 4

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Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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