TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkardığı Suat S., Sedat S. Ve Fizze S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.