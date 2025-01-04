TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı - 1

Kaza İznik ilçesi Orhangazi-İznik Karayolunda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı - 2

Edinilen bilgiye göre, Osman L. (49) idaresindeki 67 ABV 336 plakalı TIR seyir halindeyken, karşı yönden gelen Suat S., (36) yönetimindeki 06 AE 9218 plakalı otomobile çarptı.

TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı - 3

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana uçup yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi.

TIR'ın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı - 4

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkardığı Suat S., Sedat S. Ve Fizze S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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