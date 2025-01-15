TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan TIR, önce köprünün kolonuna ardından önündeki araca çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri bir kişi yaralanırken, olayda TIR'ın dorsesinde taşıdığı koliler ise çevreye dağıldı.

TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü - 1

Kaza, Konya Yolu Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki 27 ABP 316 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü - 2

Savrulan araç, önce köprünün kolonlarına ardından önündeki N.K.’nın kullandığı 15 AP 064 plakalı otomobile çarparak durabildi.

TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü - 3

Kazada TIR sürücüsü H.Y., yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. H.Y., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü - 4

Kazanın ardından TIR'ın dorsesinde bulunan koliler çevreye saçılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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