TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü

Kaza, Konya Yolu Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki 27 ABP 316 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.