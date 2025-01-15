TIR'ın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan TIR, önce köprünün kolonuna ardından önündeki araca çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri bir kişi yaralanırken, olayda TIR'ın dorsesinde taşıdığı koliler ise çevreye dağıldı.
Kaza, Konya Yolu Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki 27 ABP 316 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.