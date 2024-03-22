TKH Belediye Başkan Adayları 2024 - TKH (Türkiye Komünist Hareketi) Belediye Başkanı Aday Listesi
TKH belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il TKH belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için TKH belediye başkan adayları listesi...
İL İL TKH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Serdar Doğan
- Ankara: Figen Topal
- Antalya: Nimet Çakılkaya
- Aydın: Rojda Dolgun
- Balıkesir: Gizem Kurtyiğit
- Bursa: Mehmet Emin Türkmen
- Denizli: Ali Kasap
- Diyarbakır: Sibel Altıntaş
- Erzurum: Mahir Mertcan Kızılırmak
- Eskişehir: Özge Altay Dede
- Gaziantep: Abdullah Tutuş
- Hatay: Nuray Yenil
- İstanbul: Ziya İncedere
- İzmir: Deniz Çelik
- Kahramanmaraş: Tilbe Su Aslanpay
- Kayseri: Bengisu İçten
- Kocaeli: Tamer Erik
- Konya: Muhammed Ali Coplan
- Malatya: Suat Erdem
- Manisa: Çayan Demir
- Mardin: Hakan Kazan
- Mersin: Berkay Çelen
- Muğla: Cihan Tan
- Ordu: Alev Doğan
- Sakarya: Murat Taksim
- Samsun: Mehmet Göktepe
- Şanlıurfa: Ali Tutuş
- Tekirdağ: Cem Solmaz
- Trabzon: Bayram İpekçi
- Van: Mehmet Altıntaş