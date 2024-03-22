TKP Belediye Başkan Adayları 2024 - TKP (Türkiye Komünist Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
TKP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il TKP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için TKP belediye başkan adayları listesi...
İL İL TKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Kubilay Altuntaş
- Ankara: Ali Ufuk Arikan
- Antalya: Nazlı Ece Mutlu
- Aydın: Sibel Yeniocak
- Balıkesir: Tuğhan Çağlayan
- Bursa: Ayhan Keser
- Denizli: Özgür Dağ
- Diyarbakır: Davut Şanlı
- Eskişehir: Dursun Alkan
- Gaziantep: Fatma Yücetaş
- İstanbul: Orhan Gökdemir
- İzmir: Savaş Sarı
- Kahramanmaraş: Eren Ladikli
- Kayseri: Mustafa Arslan
- Kocaeli: Aydaner Aktaş
- Konya: Damla Nur Çarmızol
- Malatya: Hüsne Yaşar
- Manisa: Baran Etik
- Mersin: Derya Demir
- Muğla: İsmail Bozkaya
- Ordu: Damla Baytekin
- Sakarya: Firdevs Yıldırım
- Samsun: İsa Şahin
- Şanlıurfa: Halil Çalışkan
- Tekirdağ: Emir Ahmet Arda
- Trabzon: Ahmet Birinci
- Van: Onur Yılmaz