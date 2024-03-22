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TKP Belediye Başkan Adayları 2024 - TKP (Türkiye Komünist Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

TKP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il TKP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için TKP belediye başkan adayları listesi...

TKP Belediye Başkan Adayları 2024 - TKP (Türkiye Komünist Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL TKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Kubilay Altuntaş
  • Ankara: Ali Ufuk Arikan
  • Antalya: Nazlı Ece Mutlu
  • Aydın: Sibel Yeniocak
  • Balıkesir: Tuğhan Çağlayan
  • Bursa: Ayhan Keser
  • Denizli: Özgür Dağ
  • Diyarbakır: Davut Şanlı
  • Eskişehir: Dursun Alkan
  • Gaziantep: Fatma Yücetaş
  • İstanbul: Orhan Gökdemir
  • İzmir: Savaş Sarı
  • Kahramanmaraş: Eren Ladikli
  • Kayseri: Mustafa Arslan
  • Kocaeli: Aydaner Aktaş
  • Konya: Damla Nur Çarmızol
  • Malatya: Hüsne Yaşar
  • Manisa: Baran Etik
  • Mersin: Derya Demir
  • Muğla: İsmail Bozkaya
  • Ordu: Damla Baytekin
  • Sakarya: Firdevs Yıldırım
  • Samsun: İsa Şahin
  • Şanlıurfa: Halil Çalışkan
  • Tekirdağ: Emir Ahmet Arda
  • Trabzon: Ahmet Birinci
  • Van: Onur Yılmaz

TÜRKİYE HABERLERİ

TKP Belediye Başkan Adayları 2024 - TKP (Türkiye Komünist Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

TKP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • İstanbul Kadıköy: Fatih Mehmet Maçoğlu
  • Adana Aladağ: Selahittin Karabulut
  • Adana Ceyhan: Erkan Alkanat
  • Adana Çukurova: Özgün Dincel
  • Adana Sarıçam: Mehmet Can Ataş
  • Adana Seyhan: Gürsel Bayram
  • Adana Yüreğir: Ali Balsak
  • Adıyaman Merkez: Ali Bereket
  • Adıyaman Besni: Hacı Ali Öpöztürkçeden
  • Adıyaman Çelikhan: Gaffar Tağral
  • Adıyaman Gerger: Haluk Gerger
  • Ağrı Merkez: Sedat Şahbal
  • Ağrı Patnos: Deniz Özbek
  • Aksaray Merkez: Saliha Atmaca
  • Ankara Altındağ: Hasan Rıza Çağdaş
  • Ankara Bala: Zekican Demirçelen
  • Ankara Beypazarı: Coşkun Gök
  • Ankara Çankaya: Çisel Demirkan Sakallı
  • Ankara Çubuk: Helin Kaya
  • Ankara Elmadağ: Raşit Seymen
  • Ankara Etimesgut: Utku Dağ
  • Ankara Gölbaşı: Aslıtürk Çallı
  • Ankara Kahramankazan: Arda Yavuz
  • Ankara Keçiören: Ferhat Şahin
  • Ankara Kızılcahamam: Necati Karakuş
  • Ankara Mamak: Asuman Alkoyak
  • Ankara Nallıhan: Doğaç Boran
  • Ankara Polatlı: Ogün Eratalay
  • Ankara Pursaklar: Şerivan Baki
  • Ankara Sincan: Hüseyin Öztürk
  • Ankara Şereflikoçhisar: Gülpare Barışkan
  • Ankara Yenimahalle: Hakan Bulut
  • Antalya Alanya: Canel Durak
  • Antalya Kepez: Osman Ozan Kapar
  • Antalya Konyaaltı: Mümtaz Aktaş
  • Antalya Manavgat: Elfiye Narin
  • Antalya Muratpaşa: Hatice Kıral Gürkan
  • Aydın Didim: İrfan Ertel
  • Aydın Kuşadası: Veli Tosuner
  • Aydın Nazilli: Kutlu Gerçek Delikan Çoban
  • Balıkesir Altıeylül: Batuhan Korkmaz
  • Balıkesir Ayvalık: Hüseyin Özcan
  • Balıkesir Bandırma: Kadir Şeker
  • Balıkesir Karesi: Fahreddin Deveci
  • Batman Merkez: Ferhat Konuk
  • Batman Sason: Cuma Yıldırım
  • Bitlis Merkez: Cihan Mert
  • Bitlis Güroymak: Zelal Özgür Durmuş
  • Bolu Merkez: Azize Ergün
  • Bursa Kestel: Barış Erakkuş
  • Bursa Mudanya: Fırat Can Güngör
  • Bursa Nilüfer: Gülsev Dirik
  • Bursa Osmangazi: Rayif Yiğit
  • Bursa Yenişehir: Asuman Tanju Hürcan
  • Bursa Yıldırım: İsmail Özsoy
  • Çanakkale Merkez: Hatem Su Bayar
  • Çanakkale Merkez: Hüseyin Durmuş
  • Çorum Merkez: Erol Celep
  • Denizli Bozkurt: Selen Kartay
  • Denizli Pamukkale: Hale Tüblek
  • Diyarbakır Çüngüş: Senayi Yeşilçinar
  • Diyarbakır Hani: Hüsnü Ege Şahna
  • Diyarbakır Kayapınar: Zülküf Hatunoğlu
  • Edirne Merkez: Emre Gebeş
  • Elazığ Merkez: Didem Kurtulmaz
  • Erzincan Merkez: Dilek Aydoğdu
  • Erzurum Hınıs: Özkan Gün
  • Erzurum Karaçoban: Engin Kuş
  • Erzurum Yakutiye: Abdullah Culha
  • Eskişehir Odunpazarı: Ebru Oktay
  • Eskişehir Tepebaşı: Beste Begüm Yiğit
  • Gaziantep Şahinbey: Fati Bahar
  • Gaziantep Şehitkamil: Damla Çınar
  • Giresun Merkez: Anıl Çınar
  • Hatay Arsuz: Uğur Gündüz
  • Hatay Defne: Hizam Hasırcı
  • Hatay İskenderun: Vasil Koçkazı
  • Iğdır Aralık: Mehmet Börekci
  • Isparta Merkez: Özkan Baran Oktay
  • İstanbul Adalar: Mehmet Yavuzkan
  • İstanbul Arnavutköy: Burçak Cengiz
  • İstanbul Ataşehir: Beyza Çelik Demircioğlu
  • İstanbul Avcılar: Nurhayat Keser
  • İstanbul Bağcılar: İbrahim Aydın
  • İstanbul Bahçelievler: Hale Mildan
  • İstanbul Bakırköy: Cem Kılınç
  • İstanbul Başakşehir: Turabi Koç
  • İstanbul Bayrampaşa: Beste Karagöz Akyıldırım
  • İstanbul Beşiktaş: Mehmet Okuroğlu
  • İstanbul Beykoz: Can Kuyumcuoğlu
  • İstanbul Beylikdüzü: Alkan Genç
  • İstanbul Beyoğlu: Tuluğ Ünlütürk
  • İstanbul Büyükçekmece: Murat Kılıç
  • İstanbul Çatalca: Murat Kırıcı
  • İstanbul Çekmeköy: Nurevşan Kırçiçek
  • İstanbul Esenler: Pınar Dikmen
  • İstanbul Esenyurt: Osman Serkan Düz
  • İstanbul Eyüpsultan: Düzgün Mertoğlu
  • İstanbul Fatih: Baran Nevcanoğlu
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Muzaffer Eren Öz
  • İstanbul Güngören: Atakan Boyoğlu
  • İstanbul Kağıthane: Ali Gezer
  • İstanbul Kartal: Gökmen Dumlu
  • İstanbul Küçükçekmece: Gökhan Ertekin
  • İstanbul Pendik: Fatma Altun
  • İstanbul Sancaktepe: Mustafa Mert Doğan
  • İstanbul Sarıyer: Mehmet Kuzulugil
  • İstanbul Sultanbeyli: Dicle Türk
  • İstanbul Sultangazi: Ayşegül Köse
  • İstanbul Şile: Edanur Gökmenoğlu
  • İstanbul Şişli: Gizem Batı Ayaz
  • İstanbul Tuzla: Melih Can Gökmenoğlu
  • İstanbul Ümraniye: Ferhat Kayran
  • İstanbul Üsküdar: Çiğdem Özmen Kıroğlu
  • İstanbul Zeytinburnu: Duygu Karadeniz
  • İzmir Aliağa: Atilla Işık
  • İzmir Balçova: Zeynep Mert Yalçın
  • İzmir Bayındır: Elif Doğan Çiftçi
  • İzmir Bayraklı: Ali Kılınç
  • İzmir Bergama: Nurcan Taban
  • İzmir Beydağ: Melis Özyol
  • İzmir Bornova: Mehmet Düşünceli
  • İzmir Buca: Hamza Fırat Kula
  • İzmir Çeşme: Enver Yaser Küçükgül
  • İzmir Çiğli: Emel Diril
  • İzmir Dikili: Mehmet Akif Alpsar
  • İzmir Foça: Cem Gönenç
  • İzmir Gaziemir: İsmail Okcu
  • İzmir Güzelbahçe: Ceren Ülüş
  • İzmir Karabağlar: Adem Dilli
  • İzmir Karaburun: Şadan Tütüncü
  • İzmir Karşıyaka: Sevda Kıran
  • İzmir Kemalpaşa: Recep Aşkıngil
  • İzmir Kınık: Yıldız Bildik
  • İzmir Kiraz: Nagihan Çakır
  • İzmir Konak: Hayriye Üşümezgezer
  • İzmir Menderes: Ulaş Erdoğan
  • İzmir Menemen: Mahir Adıgüzel
  • İzmir Narlıdere: Mediha Şule Tansal
  • İzmir Ödemiş: Simge Sönmez
  • İzmir Seferihisar: Ekin Şen Önoğlu
  • İzmir Selçuk: Ayşe Ceren Yazıcı
  • İzmir Tire: Nejla Sal
  • İzmir Torbalı: Serdar Öz
  • İzmir Urla: Tuğba Çekici
  • Karaman Merkez: Mustafa Baş
  • Kars Merkez: Ali Aytaç Mehmetoğlu
  • Kayseri Kocasinan: Zehra Betül Atmaca
  • Kayseri Melikgazi: Muhammed Bayram
  • Kayseri Talas: Sevda Çiçek
  • Kırklareli Merkez: Selçuk Bağış
  • Kocaeli Başiskele: Mehmetcan Ergünöz
  • Kocaeli Çayırova: Rüveyda Betül Süslü Uzar
  • Kocaeli Darıca: Murat Selamcı
  • Kocaeli Derince: Osman İlhan
  • Kocaeli Dilovası: Naim Sevinç
  • Kocaeli Gebze: Mehmet Kılıç
  • Kocaeli Gölcük: Yaşargül Oymak
  • Kocaeli İzmit: Vildan Zeynep Sayıner
  • Kocaeli Kandıra: Yusuf Baş
  • Kocaeli Karamürsel: Suat Ungan
  • Kocaeli Kartepe: Salih Çalışgan
  • Kocaeli Körfez: Mehmet Eldemir
  • Konya Akşehir: Çağdaş Übeyit Büyükdalda
  • Konya Ereğli: Cenk Samet Er
  • Konya Karatay: Mehmet Demirayak
  • Konya Meram: Lütfi Dilek
  • Konya Selçuklu: Refika Polat
  • Konya Seydişehir: Zehra Filiz Demirayak
  • Malatya Arguvan: Gamze Kulak
  • Manisa Salihli: Murat Yeşil
  • Manisa Soma: Mehmet Horoz
  • Mardin Midyat: Murat Hiçbezmez
  • Mersin Akdeniz: Hamit Sakar
  • Mersin Mezitli: Fahrettin Selçuk Ersöz
  • Mersin Tarsus: Uğur Özer
  • Mersin Toroslar: Yusuf Özer
  • Mersin Yenişehir: Zühal Kurt
  • Muğla Bodrum: Ahmet Aksüt
  • Muğla Fethiye: Altan Türel
  • Muğla Ortaca: Fatma Aslan
  • Muş Merkez: Levent Tunçel
  • Nevşehir Avanos: Yeliz Karaca
  • Nevşehir Hacıbektaş: Işık Altuğ
  • Nevşehir Merkez: Ersel Gürbüz
  • Niğde Merkez: Serdar Polat
  • Osmaniye Merkez: Murat Köken
  • Sakarya Karapürçek: Hüseyin Karahasan
  • Samsun Alaçam: Ümit Şenel
  • Samsun Atakum: Tolga Yenigün
  • Sinop Merkez: Emine Arzu Kayhan
  • Şanlıurfa Bozova: Mahmut Kaymaz
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Seydı Binay
  • Tekirdağ Çerkezköy: Muhsin Zaman
  • Tekirdağ Çorlu: Sadık Çiçek
  • Tunceli Merkez: Özcan Sarısaltık
  • Yalova Altınova: Şenol Fışkın
  • Yalova Merkez: Kamil Beyhan Güleç
  • Yozgat Sorgun: Ali Selvi
TKP Belediye Başkan Adayları 2024 - TKP (Türkiye Komünist Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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