Yerli Togg'un üretimi başlıyor

Tesisin açılış töreninde konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ilk mesajların biri, cep telefonlarının zaman içinde başına geldiğinin otomobillere de beklenmesi oldu.

Bu sebeple otomobilden daha öte bir şey yapmak için yola çıktıklarını belirten Karakaş, ''Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık'' dedi.