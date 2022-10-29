Yerli Togg'un üretimi başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobil üretimi başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni devam ediyor.
Tesisin açılış töreninde konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ilk mesajların biri, cep telefonlarının zaman içinde başına geldiğinin otomobillere de beklenmesi oldu.
Bu sebeple otomobilden daha öte bir şey yapmak için yola çıktıklarını belirten Karakaş, ''Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık'' dedi.
Gürcan, Togg'un geçirdiği süreciyse şöyle özetledi:
''Akıllı cihaz nasıl serüven olarak başladı. 2018 yılında karakalem çizimlerle başladık sonra 3 boyutlu prototipini oluşturduk. Mayıs 2021'de geliştirdiğimiz ürünlerimizi denemeye başladık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle çalışarak akıllı cihazımızı geliştirdik. İlk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretebilecek şekilde tesisimizi tasarladık''
27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yerli otomobil ilk kez tanıtıldı.
Seri üretim için Gemlik'te 1 nokta 2 milyon kilometrekare alan üzerine dev bir fabrika kuruldu. İlk model C-SUV’un prototipleri robotlar aracılığıyla yapıldı.
Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.
İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.
Bu tarihte satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2 yıl sonra sedan modeli satışa sunulacak.
Bu modeli B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek. Hedef 2030’a kadar 5 farklı gövde tipinde 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü gezdikten sonra Togg aracını test etti.
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg'' mesajını verdi.