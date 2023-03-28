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TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak?

Yerli otomobil Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00’da sona erdi. Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısında artış kararı alınmış, kura tarihi ise 1 gün uzatılmıştı. Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı. Peki, TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak?

TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve  çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

KURA TARİHİ

Ön sipariş döneminin tamamlanması ardından, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak? - 4

TESLİMAT NE ZAMAN?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

TOGG kura sonuçları için geri sayım sürüyor: TOGG kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak? - 5

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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