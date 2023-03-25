TOGG kura tarihi değişti: TOGG ön sipariş kurası ne zaman yapılacak?

KURA TARİHİ

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekilişin ise 29 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.



http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.



Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.''