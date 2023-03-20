TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu

İstanbul Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Peki, TOGG ön sipariş kurası ne zaman?

TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu - 1

TOGG ön sipariş başvuruları 16 Mart 2023 tarihinde başladı. Başvuru süreci devam ederken gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Ön sipariş kurasına katılmak isteyen vatandaşlar Trumore uygulaması ve Togg websitesi üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.  Peki, TOGG ön sipariş kurası ne zaman gerçekleştirilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu - 2

ÖN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu - 3

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu - 4

KURA TARİHİ

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

TOGG ön sipariş kurası ne zaman? Kura tarihi belli oldu - 5

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."

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