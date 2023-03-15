TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte ön sipariş tarihleri

Yerli otomobil TOGG'un satışıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. TOGG sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Ön sipariş başvurusu yaparak çekilişe katılacak olan vatandaşlar, kura tarihini merak ediyor. Peki, TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman?

TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte ön sipariş tarihleri - 1

Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X'in 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı.

TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte ön sipariş tarihleri - 2

ÖN SİPARİŞ TARİHLERİ

Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek. 

16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte ön sipariş tarihleri - 3

ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

TOGG ön siparişi nasıl verilecek? TOGG kura çekim tarihi ne zaman? İşte ön sipariş tarihleri - 4

KURA NE ZAMAN?

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Örneğin Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

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