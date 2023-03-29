Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

YEDEK LİSTE OLUŞTURULDU

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.



2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.