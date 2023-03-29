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Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Çekilişin saat ve kanal bilgisi resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam belli oluyor." denildi. Peki, Togg kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 1

Togg ön siparişi ardından kura tarihine yönelik araştırmalar başladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 2

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart’ta YouTube kanalımızda." denildi.

Paylaşımda, söz konusu çekilişin "http://youtube.com/@Togg" adresinden takip edilebileceği aktarıldı.

TOGG KURA ÇEKİLİŞ EKRANI

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 3

KURA SAATİ VE KANALI

Togg saati de Twitter adresinden paylaşıldı. Yapılan paylaşımda; "#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz."denildi.

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 4

YEDEK LİSTE OLUŞTURULDU

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 5

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Togg T10X çekiliş saati belli oldu: Kura çekimi canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 6

ÖN ÖDEME BELLİ İADE EDİLECEK

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri  (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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