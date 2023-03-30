TOGG'da ilk teslimler ne zaman? İşte TOGG teslimat tarihleri

Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri 29 Mart Çarşamba günü yapılan çekilişle belli oldu. T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg’un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.