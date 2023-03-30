TOGG'da ilk teslimler ne zaman? İşte TOGG teslimat tarihleri

Togg’un ’T10X’ modelinin ilk sahipleri 29 Mart Çarşamba günü yapılan çekilişle belli oldu. T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg’un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.
2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.
V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.
Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.