Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var

KANSERİ YENDİĞİNİ İDDİA EDEN BİLE VAR

Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Taner Özment, kendine has geliştirdiği sıra dışı tedavi yöntemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

"Soğuk su ve şaplak" adını verdiği bu yöntemle, çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlara kısa sürede ve ücretsiz çözüm sunduğunu öne süren Özment, yönteminin geleneksel ve faydalı olduğunu iddia ediyor.

Özment, rahatsızlık bulunan bölgeyi tokatlayarak sinirleri hareketlendiriyor. Özment'in tedavi uygulamalarında ilginç görüntüler oluşuyor. Tokatlanarak şifa arayanlar ise hallerinden oldukça memnun. Hastalar arasında bu yöntemle kanseri yendiğini iddia edenler de var.

Emekli öğretmen Taner Özment, “Halk neden kendi öz kaynaklarından, milli kaynaklarından gelen tıpla yüksek ve ebedi sağlığa kavuşmasın? Geçirdiğimiz korana hastalığında yapılan aşılar, yabancı aşı olduğu için Türk milletine birçok zarar verdi. Türk milletinin kendi geliştirdiği aşı olsaydı kendi milletini imha etmek için kendi evlatlarını feda eder miydi? Sağlık tehlikeli ve masraflı bir şey. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum” şeklinde konuştu.