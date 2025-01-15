Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var

Sivas'ta yaşayan emekli öğretmen, kendi kendine geliştirdiği ‘soğuk su ve şaplak' yöntemiyle vatandaşları tedavi ediyor.

Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var - 1

KANSERİ YENDİĞİNİ İDDİA EDEN BİLE VAR

Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Taner Özment, kendine has geliştirdiği sıra dışı tedavi yöntemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

"Soğuk su ve şaplak" adını verdiği bu yöntemle, çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlara kısa sürede ve ücretsiz çözüm sunduğunu öne süren Özment, yönteminin geleneksel ve faydalı olduğunu iddia ediyor.

Özment, rahatsızlık bulunan bölgeyi tokatlayarak sinirleri hareketlendiriyor. Özment'in tedavi uygulamalarında ilginç görüntüler oluşuyor. Tokatlanarak şifa arayanlar ise hallerinden oldukça memnun. Hastalar arasında bu yöntemle kanseri yendiğini iddia edenler de var.

Emekli öğretmen Taner Özment, “Halk neden kendi öz kaynaklarından, milli kaynaklarından gelen tıpla yüksek ve ebedi sağlığa kavuşmasın? Geçirdiğimiz korana hastalığında yapılan aşılar, yabancı aşı olduğu için Türk milletine birçok zarar verdi. Türk milletinin kendi geliştirdiği aşı olsaydı kendi milletini imha etmek için kendi evlatlarını feda eder miydi? Sağlık tehlikeli ve masraflı bir şey. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var - 2

''BOYUN FITIĞINI BİR HAFTA İÇİNDE DÜZELTİYORUM''

Özment, “Türk milletin gelenekleriyle oluşturmuş olduğu bir tıp vardı. Hastalıklara karşı bu yöntemleri bulmamın sebebi unutulmuş geleneksel yöntemleri gün yüzüne çıkarma isteğimden oldu. Zaman içerisinde Siyonistler Türk tıp sistemini Türklerin elinden alıp nüfuslarını kırabilmenin yollarını aradılar. Bu yollardan birinin de sağlık sistemi olduğunu gördüler. İnsan öldürmenin en iyi yeri hastanelerdir. Çünkü yanlış teşhisten birçok insanın öldüğünü görüyoruz. Yahudiler dünya nüfusunu kırabilmek için sağlık sistemi, yiyecekler ve sosyal ahlakı bozarak Siyonizm faaliyeti gösteriyorlar. Maddi ve manevi üretimleri bozabilmek için çabalıyorlardı. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum ve sağlığı baz almak istedim. Boyun fıtığı beş altı ay sürerken, ben bir hafta içerisinde tedavi ediyorum. Bir organ yeterli çalışmıyorsa oraya kan gelmiyor ve sinir sistemi yeterli enerji üretmiyordur. Kan geliyorsa oraya kırmızıya yakındır. Eğer daha koyu kırmızıysa, dolaşımda bir bozukluk olduğu anlaşılır. Soğuk su ve şaplak, özel olarak organlara uygulanınca lifleri ve organları daha enerjik yapıya getiriyor, düzelmesini sağlıyor” dedi.

Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var - 3

Dördüncü evre akciğer kanseri olan Hatim Doğan Sönmez, ilk başta inanmadığını ama zamanla kendini iyi hissettiğini belirterek, “Yaklaşık 1-2 ay önce önce Taner hoca ile karşılaştım. 'Gel seni tedavi edeceğim' dedi. Ben tedavi edebileceğine inanmadım. Bu tedaviyi bir ay uyguladı ve ben kendimi çok iyi hissettim. Düzeldim, iyileştim. sonra benim geçim sıkıntım vardı ve çobanlık yapmaya gidecektim ama Taner hoca bana gitmemen gerektiğini söyledi. Gitmek zorunda olduğum için gittim, bir ay kadar çobanlık yaptım. Üşüttüm ve geri hasta oldum. Şu anda geri geldim ve bana vurmaya başladı tekrardan” ifadelerine yer verdi.

Tokatlanarak şifa arıyorlar: Bu yöntemle kanseri yendiğini söyleyen bile var - 4
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