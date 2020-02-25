Tokatlı firma 'corona virüs' tulumu siparişlerine yetişemiyor
Tokat’ta giysi üretimini bırakarak corona virüsüne karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.
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İHA 25.02.2020 - 19:56
Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan corona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.
Tokat’ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.
Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan corona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.
Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, corona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.
Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi. Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz” dedi.
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