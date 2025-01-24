Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı

Tokat'ın Zile ilçesinde Onur A., tartıştığı arkadaşı Murat Tercüman'ı baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkıp "Adam öldürdüm" diye bağıran zanlı gözaltına alındı.

Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı - 1

Tokat'ta vahşi bir cinayet işlendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zile ilçesi Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. Onur A. (40), arkadaşı Murat Tercüman’a  (44) ait eve gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı - 2

Öldürülen Murat Tercüman

Tartışma kısa sürede büyüdü. Onur A. evdeki baltayı alıp, Murat Tercüman’a saldırdı.

Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı - 3

"ADAM ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRDI

Sokağa çıkan Onur A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı - 4

Sağlık ekibinin kontrolünde Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, Murat Tercüman’ın cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı - 5

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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