Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı
Tokat'ın Zile ilçesinde Onur A., tartıştığı arkadaşı Murat Tercüman'ı baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkıp "Adam öldürdüm" diye bağıran zanlı gözaltına alındı.
Tokat'ta vahşi bir cinayet işlendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Zile ilçesi Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. Onur A. (40), arkadaşı Murat Tercüman’a (44) ait eve gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı.