Tokat'ta baltalı vahşet: Arkadaşını katledip "Adam öldürdüm" diye bağırdı

"ADAM ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRDI

Sokağa çıkan Onur A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.