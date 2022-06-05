Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 05.06.2022 - 03:46 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 03:54
Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.
İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.
İncelemenin ardından ekiplerin çalışması sonucu 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.
Mahalle sakini Cafer Altuntaş, duvar çalışması sırasında kepçeye mezar taşının takıldığını söylerek, “Duvarın altından mezar taşı çıkması bizleri şaşırttı. Müzeden geldiler bakıyorlar. Bu mahalle mezarlıkların olduğu bir bölgede. Buralarda mezar çoktur diye düşünüyorum” dedi.
Diğer bir mahalle sakini İbrahim Uzun da bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.