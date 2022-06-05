Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 05.06.2022 - 03:46 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 03:54

Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 1

Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.

Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 2

İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.

Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 3

İncelemenin ardından ekiplerin çalışması sonucu 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 4

"BİZLERİ ŞAŞIRTTI"

Mahalle sakini Cafer Altuntaş, duvar çalışması sırasında kepçeye mezar taşının takıldığını söylerek, “Duvarın altından mezar taşı çıkması bizleri şaşırttı. Müzeden geldiler bakıyorlar. Bu mahalle mezarlıkların olduğu bir bölgede. Buralarda mezar çoktur diye düşünüyorum” dedi.

Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 5

Diğer bir mahalle sakini İbrahim Uzun da bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.

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Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 7
Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 8
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Tokat'ta inşaat kazısından tarih çıktı - 10
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