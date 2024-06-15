Tokat'ta Japon berber kuyruğu: Bedava bayram tıraşı jesti

"TOKAT'TA JAPON NE ALAKA?"

Markette alışveriş yaptığı esnada Japonca konuşulduğunu duyan tercüman Burak Emeksiz; “Markette alışveriş yapıyorduk. Japonca kelimeler duydum. Tokat'ta ne alaka dedim. Yaklaşınca da Japon olduklarını fark ettik. Bu şekilde çiftle tanıştık. Kendileri Kanagawa'dan gelmişler. Orada da kuaförler. Dünyayı gezmek için bu tura başlamışlar. Daha önce Filipinlere gitmişler. Ücretsiz saç kesimi yaparak kendilerini sosyal medyaya atıyorlar. Benim mesleğim tercümanlık. Tokat'a bir buçuk yıl önce geldim. Bu süre zarfında da Japoncayla da etkileşimim olmamıştı. Benim için de pratik oldu” dedi.