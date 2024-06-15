Tokat'ta Japon berber kuyruğu: Bedava bayram tıraşı jesti
Kanagawa'dan dünya turuna çıkan Japon çift Maika ve Jun, Türkiye'nin Tokat şehrine ulaşarak Tarihi Taşhan önünde ücretsiz saç tıraşı standı açtı. Japon çift Mevlana'nın “Tokat'a gitmek gerek” sözünü söylemeyi de ihmal etmedi.
Japon çift Maika ve Jun, Kanagawa'dan başladıkları dünya turunda Türkiye'nin Tokat şehrine ulaştı. Çift, 8 bin 495 kilometreyi geride bırakarak geldikleri Tokat'ta Tarihi Taşhan önünde dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.