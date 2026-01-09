Tokat'ta kan donduran cinayet. Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü
09.01.2026 15:45
İHA
Tokat'ta bir kişi, Yunanistan'dan gelen babasını öldürdüğünü ve cesedi de bir sitenin havuzunun altındaki depoya gömdüğünü itiraf etti.
Tokat'tan kan donduran bir cinayet haberi geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi.
OĞLU SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında Zihni C.'nin oğlu M.C., emniyete götürülerek ifadesi alındı.
CESEDİ HAVUZUN ALTINDAKİ DEPODA BULUNDU
Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Katil zanlısının verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.