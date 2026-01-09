Tokat'ta kan donduran cinayet. Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

09.01.2026 15:45

İHA

Tokat'ta bir kişi, Yunanistan'dan gelen babasını öldürdüğünü ve cesedi de bir sitenin havuzunun altındaki depoya gömdüğünü itiraf etti.

IHA

Tokat'tan kan donduran bir cinayet haberi geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi.

IHA

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

 

Soruşturma kapsamında Zihni C.'nin oğlu M.C., emniyete götürülerek ifadesi alındı.

IHA

Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

IHA

Katil zanlısının verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede adamın cansız bedenine ulaşıldı.

IHA

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

