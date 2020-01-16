Tokat'ta köylüler kar duasına çıktı

Merkeze bağlı Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar duası yapmaya karar verdi.
Gözova köyünde öğle namazı sonrası cemaat, Yazıbaşı köyünden gelenlerle birlikte cami önünde toplandı.
Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, ''Güzel bir kar duası oldu. Topraklarımız acil olan su ihtiyaçlarını kar ile gideriyordu. Bu sene hiç kar yağmadı. Ben 48 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım'' dedi.
Öte yandan ekinlerinden filizlenme olmadığını söyleyen Dündar, ''Şu an ekinlerimizde bir filizlenme olmadı. Fakat toprağın suya ihtiyacı olduğu için toprakta kuraklık var. Toprağımızın acil olarak yağmura ve kara ihtiyacı var'' dedi.