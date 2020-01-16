Tokat'ta köylüler kar duasına çıktı

''İLK DEFA 48 YAŞINDA KARŞILAŞTIM''

Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, ''Güzel bir kar duası oldu. Topraklarımız acil olan su ihtiyaçlarını kar ile gideriyordu. Bu sene hiç kar yağmadı. Ben 48 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım'' dedi.