Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı

Tokat’ta seyir halindeki TIR motor kısmından alev alarak yandı. Bir anda alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

DHA 16.09.2021 - 07:38

Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı - 1
Olay, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi.
Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı - 2
Sivas istikametinden Tokat'a giden Mücahit Onur Sarı (37), idaresindeki seramik yapıştırma harcı yüklü olan TIR, Kızıliniş mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.
Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı - 3
Sürücü Mücahit Onur Sarı, aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı - 4
Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan TIR kullanılamaz hale geldi.
Tokat’ta seyir halindeki TIR yandı - 5

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