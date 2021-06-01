Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarda bazı çatılar uçarken, ağaçlar devrildi. Almus ilçesinde pazarcı esnafı rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA 01.06.2021 - 17:33

Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 1
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 2

RÜZGARIN HIZI SAATTE 30 KİLOMETRE

Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Niksaryolu Kavşağı'nda kaldırım üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 3
İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan bahçe içerisindeki ağaç da rüzgarda yıkıldı.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 4

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Kent merkezinde bir apartmanın çatısı uçtu.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 5
Ayrıca Karşıyaka bölgesinde elektrik telleri koptu.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 6

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Almus ilçesinde kurulan pazar yerinde ise, tezgahların üzerine kurulan şemsiyeler rüzgarın etkisi ile devrildi.
Tokat'ta şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 7
Pazarcı esnafı şiddetli rüzgar nedeniyle zorluk çekti.

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