Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 31.01.2022 - 23:43 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 01:10
Tokat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal karayolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.
Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.