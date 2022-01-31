Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 31.01.2022 - 23:43 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 01:10

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 1

'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 2

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal karayolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 3

Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 4

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 5

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER