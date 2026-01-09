Tokat'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar. Babasını baltayla öldürmüş!
09.01.2026 15:45
Son Güncelleme: 10.01.2026 15:09
İHA
Tokat'ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın, mülk satışı nedeniyle çıkan kavgada oğlu tarafından baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil evlat, babasının cansız bedenini bir sitenin havuzunun yanındaki depoya gömdüğünü itiraf etti.
Tokat'tan kan donduran bir cinayet haberi geldi.
Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın (79), oğlu M.C.'nin kendisine ait gayrimenkulleri satması üzerine ülkeye döndüğü iddia edildi.
BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ
Baba ile oğul arasında bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü öne sürüldü.
İddiaya göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü.
Katil zanlısının, cesedin üzerini kireçle örterek cesedi gizlemeye çalıştığı da ileri sürüldü.
BURSA'DAKİ KIZLARININ İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Zihni Cankurtaran'ın Bursa'da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf ettiği iddia edildi.
KATLETTİĞİ BABASININ İSMİNİ OĞLUNA VERMİŞ
Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenildi.
Olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.