Tokat'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar. Babasını baltayla öldürmüş!

Tokat'ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın, mülk satışı nedeniyle çıkan kavgada oğlu tarafından baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil evlat, babasının cansız bedenini bir sitenin havuzunun yanındaki depoya gömdüğünü itiraf etti.