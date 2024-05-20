Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler

Tokat’taki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında Erbaa’ya bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Ahmet Karaçoban, oğlu Sefa Can Karaçoban ile bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirterek, beldede devriye halinde bulunan jandarmaların komutanını cep telefonu ile arayarak ihbarda bulundu.

Jandarma ihbar üzerine olay yerine geldi.