Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağ evinde bulunan sandığın patlaması sonucu 5’i jandarma 2’si sivil 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddederken, olaydan 19 saat önce ilçede oldukları tespit edildi. Patlamaya neden olan patlayıcıyla ilgili inceleme ise tamamlandı. Patlayıcının inşaat demirleri ve çivilerle parça tesirli hale getirildiği belirlendi.

Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler - 1

Tokat’taki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında Erbaa’ya bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Ahmet Karaçoban, oğlu Sefa Can Karaçoban ile bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirterek, beldede devriye halinde bulunan jandarmaların komutanını cep telefonu ile arayarak ihbarda bulundu.

Jandarma ihbar üzerine olay yerine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler - 2

PATLAYICIYI İNŞAAT DEMİRLERİYLE GÜÇLENDİRMİŞLER

Ahşaptan yapıldığı belirtilen sandığın kapağı açıldığı sırada içinde piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı düzenek büyük bir gürültüyle patladı.

Sandığın içindeki patlayıcının 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirildiği belirlendi.
Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler - 3

7 KİŞİ YARALANDI

Olayda Ahmet Karaçoban, oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı, Jandarma Astsubay Mustafa Evkay, Uzman Çavuş Burak Muslurget, Uzman Çavuş Alperen Songül ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, çevredekilerin araçları ve olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil Tokat’taki hastanelere sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞ ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Erbaa Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren 2 jandarmanın sağlık durumunun iyi olduğu, Tokat’ta tedavisi süren uzman çavuşlardan Burak Muslurget ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildiği, sivillerle jandarmalarda uzuv kaybı yaşandığı tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler - 4

19 SAAT ÖNCE İLÇEYE GELDİKLERİ BELİRLENDİ

Yaşanan olayın ardından Sefa Can Karaçoban’ın İsmail G’nin boşandığı eşi K.G. ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bunun üzerine ekipler İsmail G’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli ile birlikte yanında bulunan Turgay Ö., Samsun’da yakalandı. İki şüphelinin olaydan bir gün önce 17 Mayıs saat 08.00’de otomobille Erbaa’ya geldikleri, 18 Mayıs saat 02.00’de Karayaka’dan ayrılarak Samsun’a gittikleri belirlendi.
Tokat’taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı: Patlayıcıyı inşaat demiri ve çivilerle güçlendirmişler - 5

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Olayın ardından Samsun’da yakalanıp ilçeye getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli de adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları reddettiği, bombalı düzeneği kendilerinin koymadığını söylediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

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