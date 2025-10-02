Tokat'tan 5 ülkeye gönderiliyor: 29 çiftlikte üretiliyor

‘ŞU AN ÜRETİMİMİZ YAKLAŞIK 2 BİN TON’

Balıkçılık faaliyetlerine proje olarak başlandığını, kapasitesinin 6 bin ton balık olduğunu ifade eden Kaymakam Çömen, ‘’Şu an üretimimiz yaklaşık 2 bin tondur. Bu da alabalık ve somon noktasında ülke ihracatının yüzde 2’sine tekabül ediyor. Maddi değer olarak da yaklaşık 233 milyon liradır. Üretimimizin ihracatında birinci sırada Rusya’ya yer alıyor onu takiben İtalya, Yunanistan Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler var. Balık üretim yapan İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine bile, Rusya gibi ülkelere bile buradan somon ihracatı ve alabalık ihracatı yapıyoruz. Bununla da ilçe olarak gurur duyuyoruz. Bizim 29 tane alabalık ve somon çiftliğimiz var’’ diye konuştu.