TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?
Dar ve orta gelirliler için gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapılacak. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında bilgiler...