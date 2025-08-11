TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman? TOKİ 21 ilde açık artırma ile iş yeri satışı saat kaçta, teminat bedeli ne kadar?

TOKİ açık artırma satışları devam ediyor. 21 ilde 102 iş yeri satışı için açık artırma tarihi ve saati duyuruldu. İş yeri sahibi olmak isteyenler açık artırma öncesi 40 bin ile 500 bin arasındaki muhammen bedeli belirtilen banka hesabına yatırmalılar. Açık artırma satışı İstanbul, Ankara ve internet ortamından olacak. Peki, TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta?

Konut, iş yeri ve arsalar, TOKİ tarafından açık artırma ile satılıyor. Satışlar, İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Oteli'nde yapılıyor. Müzayede öncesinde teklif verecek ilgililer Halk Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına katılım bedelini ödemeliler. İşte, TOKİ açık artırma iş yeri satışı detayları...

TOKİ 21 İLDE 102 İŞ YERİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırma ile 21 ilde 102 iş yerini açık artırma usulü ile satıyor. Açık artırma İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Oteli'ndeki konferans salonlarında 28 Ağustos PErşembe günü saat 10:30'da yapılacak.

Açık artırmaya katılacaklar, müzayede öncesinde teminat bedellerini Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden ödeyebilecekler. Katılım teminat bedelleri:

Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999- TL’ye kadar olanlar için 80.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999- TL’ye kadar olanlar için 150.000 TL,

Muhammen bedeli 5.000.000- TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL.

Satış yapılacak iller: Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

