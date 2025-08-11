TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman? TOKİ 21 ilde açık artırma ile iş yeri satışı saat kaçta, teminat bedeli ne kadar?
TOKİ açık artırma satışları devam ediyor. 21 ilde 102 iş yeri satışı için açık artırma tarihi ve saati duyuruldu. İş yeri sahibi olmak isteyenler açık artırma öncesi 40 bin ile 500 bin arasındaki muhammen bedeli belirtilen banka hesabına yatırmalılar. Açık artırma satışı İstanbul, Ankara ve internet ortamından olacak. Peki, TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta?
Konut, iş yeri ve arsalar, TOKİ tarafından açık artırma ile satılıyor. Satışlar, İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Oteli'nde yapılıyor. Müzayede öncesinde teklif verecek ilgililer Halk Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına katılım bedelini ödemeliler. İşte, TOKİ açık artırma iş yeri satışı detayları...