TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman? TOKİ 21 ilde açık artırma ile iş yeri satışı saat kaçta, teminat bedeli ne kadar?

Açık artırmaya katılacaklar, müzayede öncesinde teminat bedellerini Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden ödeyebilecekler. Katılım teminat bedelleri:



Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000 TL,



Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999- TL’ye kadar olanlar için 80.000 TL,



Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999- TL’ye kadar olanlar için 150.000 TL,



Muhammen bedeli 5.000.000- TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL.