TOKİ 12-18 Ocak sosyal konut kura takvimi 2026: İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.