TOKİ 12-18 Ocak sosyal konut kura takvimi 2026: İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
15.01.2026 10:58
Deniz Ogan
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin konut kura çekimi il il belirlenmeye devam ediyor. TOKİ, 500 bin sosyal konut projelerinde tüm illerin kura sonuçlarını resmi sitesi üzerinden duyurmaya başladı. Uygun taksit ve düşük faizli seçeneklerle ev sahibi olma hayali kuranlar, gözlerini TOKİ kura çekimine çevirmiş durumda. En çok hak sahibinin belirleneceği İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekiminin ise tarihi merak ediliyor. İşte TOKİ 12-18 Ocak sosyal konut kura takvimi ve il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi il il açıklanmaya devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesi için başvuruda bulunan ve uygun taksit seçenekleriyle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimine çevirdi. TOKİ tarafından şuana kadar 21 ilde kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Artvin ve Rize'de devam edecek. Kura çekimi yarından itibaren Erzurum ve Malatya'da yapılacak. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Artvin ve Rize'de kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
12-18 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ
Kura takvimine göre 12-18 Ocak tarihinde hangi illerde kuraların çekileceği belli oldu.
12 Ocak Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723,
15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42,
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.