TOKİ,19 bin 26 konutu vatandaşlara teslim etti

Anadolu Ajansı 24.03.2021 - 12:21
İKİ MİLLET BAHÇESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR
Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapımına başlanan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında, TOKİ tarafından kentte iki millet bahçesi yapılıyor.
33 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ FİFA VE UEFA STANDARTLARINDA STADYUM KAZANDIRILDI
TOKİ, spor yatırımları kapsamında Kocaeli'nin 33 bin seyirci kapasiteli FİFA ve UEFA standartlarınki yeni stadyumunu da yaptı.
İnşa ettiği stadyum ve spor salonlarıyla spora ve sporun gelişmesine katkı sunan TOKİ, ayrıca kente iki spor salonu kazandırdı.
Kentte sosyal konuttan hastanelere, okullardan camilere kadar birçok projeyi hayata geçiren TOKİ, yaptığı yatırımlarla "geleceğin Kocaelisi'ni" inşa etmeyi sürdürüyor.