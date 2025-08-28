TOKİ 250 bin konut başvuruları 2025: TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 250 bin konut projesi, milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte ise “başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?” sorusu hala yanıt bekliyor. İşte TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum.
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen “250 Bin Sosyal Konut Projesi”, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Milyonlarca kişinin gözü, başvuru tarihleri ve şartlarla ilgili yapılacak resmi açıklamalarda.