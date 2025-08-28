TOKİ 250 bin konut başvuruları 2025: TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.



İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam etti.



TOKİ sosyal konut başvurularının ise 2025 yılının son ayları itibarıyla başlaması bekleniyor.