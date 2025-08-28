TOKİ 250 bin konut başvuruları 2025: TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 250 bin konut projesi, milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte ise “başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?” sorusu hala yanıt bekliyor. İşte TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum.

Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen “250 Bin Sosyal Konut Projesi”, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Milyonlarca kişinin gözü, başvuru tarihleri ve şartlarla ilgili yapılacak resmi açıklamalarda.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam etti.

TOKİ sosyal konut başvurularının ise 2025 yılının son ayları itibarıyla başlaması bekleniyor.

